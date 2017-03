Falta de repasse e obra paralisada

Talise Freitas

Por falta de repasse no pagamento à empreiteira contratada pela CCA Construtora, de Lages, empresa vencedora da licitação para adequação e ampliação no futuro complexo policial de Criciúma, as obras na nova Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) e Central de Plantão Policial (CPP) estão paralisadas.

O delegado regional da Amrec, Juarez de Souza Medeiros, terá uma reunião com os responsáveis pela obra na segunda-feira para avaliar a situação visando resolvê-la o mais rápido possível, evitando mais atrasos.

Os advogados que representam as subcomissões da Mulher Advogada, de Assuntos Prisionais e de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Criciúma, o delegado regional e o delegado da DPCAMI, Fernando Possamai, foram pegos de surpresa com a obra abandonada durante uma visita para verificar o andamento das adequações na tarde dessa sexta-feira. A obra caminha para 50% de conclusão e teria prazo de entrega para o fim deste mês.

Orçamentos e

adequações

Esta é a segunda vez que a obra da futura DPCAMI e da CPP, orçada em R$ 357 mil inicialmente, paralisa. No início do ano passado, os trabalhos tiveram uma pausa por conta da necessidade de ajustes, com um orçamento a mais de R$ 124 mil. Por último, teve ainda um acréscimo de R$ 288 mil para as adequações, sendo necessária uma licitação.

As adequações incluem construção de celas, portas, janelas, iluminação, alojamentos, repartições, divisórias e reforço na segurança do prédio, por exemplo. Com a empresa vencedora e a ordem de serviço entregue, a obra de adaptação teve início na terceira semana de janeiro deste ano.

O prédio pertence ao Instituto de Previdência de Santa Catarina (Iprev), onde funcionava anteriormente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), situado na Rua Desembargador Pedro Silva, no Bairro Comerciário, ao lado da Escola de Educação Básica Joaquim Ramos (referência).

O prazo de conclusão anteriormente era para janeiro de 2016. Apesar de o prédio pertencer ao órgão do Governo do Estado, o aluguel custará R$ 12 mil, que está em isenção até então, por conta de um acordo firmado enquanto ocorrem as adequações.

Falta de

estrutura

A atual DPCAMI, que também demanda aluguel, assim como a CPP, é adaptada em uma casa, sem es-trutura para atendimento, como também para o trabalho dos funcionários, sendo a mudança uma antiga reivindicação dos órgãos de segurança pública. A cela destinada à apreensão de menores infratores, por exemplo, está interditada.