Falso advogado é investigado pela Polícia Civil

Francine Ferreira

Com apoio e acompanhamento de profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da seccional de Criciúma e do Estado, a Polícia Civil do município cumpriu, ontem no Bairro Milanese, um mandado de busca e apreensão no escritório de cobrança extrajudicial de um homem que, segundo o delegado Antônio Márcio Campos Neves, está sendo investigado por estelionato e exercício ilegal da profissão.

Conforme a autoridade policial, a investigação do caso já dura de dois a três meses e apura irregularidades que estariam sendo cometidas pelo falso advogado. “Até a OAB já vinha recebendo denúncias a respeito da conduta desse indivíduo. Com essa busca de apreensão conseguimos comprovar diversas situações e, agora, seguimos o curso da apuração e comprovação dos fatos”, reforça Neves.