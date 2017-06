Faccionado vira réu por roubo com morte e corrupção de menores

Talise Freitas

A juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, aceitou denúncia do Ministério Público (MP) transformando o então denunciado, Silvano da Silva, o Silvaninho, de 38 anos, em réu pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores.

Ele terá dez dias para emitir ao Judiciário a defesa prévia acerca da acusação. Em seguida, a magistrada marca então a primeira audiência de instrução e julgamento do processo onde serão ouvidas as testemunhas, de defesa e de acusação, sendo o réu também interrogado.

O processo é referente à tentativa de roubo a veículo que resultou na morte do jovem Paulo Daniel Sebastião Brasil, de 22 anos, no Bairro Cidade Mineira Velha. O crime foi registrado na noite de 5 de setembro do ano passado. A vítima foi abordada por dois adolescentes, que dias depois foram apreendidos na casa de Silvaninho, no Bairro Pinheirinho, pelo assalto contra o delegado de Polícia Civil aposentado Adauto de Souza e sua esposa.

Em depoimento, eles confessaram o latrocínio dizendo que balearam o jovem por ele ter reagido à investida criminosa. Os menores fugiram sem levar nada. A confirmação da participação do réu veio após o laudo pericial balístico, que constatou que a pistola 380, apreendida na casa dele, foi a usada para matar o jovem no assalto.

Considerada uma liderança do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), que tinha uma forte atuação na região da Baixada, onde recrutava adolescentes para as mais diversas práticas criminosas, segundo a polícia, Silvaninho foi condenado a 21 anos e 11 meses de prisão na semana passada por dois roubos majorados (com emprego de arma e concurso de dois ou mais agentes); um dos crimes na forma tentada e outro consumado contra o delegado aposentado e a mulher, além de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Ele ainda responde por um homicídio praticado com a participação de mais integrantes da facção criminosa pelo fato de a vítima, um homem de 31 anos, não ser do crime organizado. O assassinato, com requintes de crueldade, foi registrado em dezembro de 2015 no Bairro Cristo Redentor. André Renato Inácio, vulgo Renatinho, foi alvejado a tiros e teve o corpo jogado e incendiado no porta-malas de um veículo furtado.

Renatinho foi apontado pelo adolescente na época, hoje adulto, que matou a tiros, também em um assalto e em abril 2015, a médica Mirella Maccarini Peruchi, de 35 anos, como sendo o “encomendador” do roubo de uma camionete.

O veículo serviria como moeda de troca para quitar uma dívida no tráfico de drogas que o adulto envolvido no roubo com morte da médica, Gabriel Alves Ferreira, de 24 anos, o Moita, possuía com ele. O menor informou que foi chamado para cometer o assalto para também quitar uma dívida de drogas que tinha com Moita.