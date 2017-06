Faccionado ao PGC recorre de sentença de 21 anos

Talise Freitas

O réu Silvano da Silva, o Silvaninho, de 38 anos, recorreu da sentença proferida no dia 1º pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Débora Driwin Rieger Zanini. Após alegações das partes, os autos irão para julgamento em segunda instância, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Ele foi condenado por dois roubos majorados (com emprego de arma e concurso de dois ou mais agentes); um dos crimes na forma tentada, por posse ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo que as penas somam 21 anos e 11 meses de prisão.

O réu foi preso pela DIC, na noite de 21 de setembro do ano passado, em casa, no Bairro Pinheirinho, onde estavam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que tinham assaltado recentemente o delegado de Polícia Civil aposentado Adauto de Souza, e sua esposa, no Bairro Santa Augusta, como também tentado assaltar o veículo CrossFox de uma Oficial de Justiça, no Bairro Universitário.

Na casa dele foram apreendidos o revólver usado no assalto, uma pistola calibre 380, munições, 830 gramas de crack, R$ 905 em espécie, um radiocomunicador copiando a frequência da Polícia Militar, dez lacres plásticos simulando algemas, além do veículo Lifan roubado e uma moto Biz, usada pelos adolescentes para cometer o crime.

Faccionado ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), Silvano é réu ainda por homicídio e pelo latrocínio do jovem Paulo Daniel Sebastião Brasil, de 22 anos, morto a tiros naquele mesmo mês, no Bairro Cidade Mineira Velha, em uma tentativa de roubo a veículo, praticado pelos mesmos adolescentes envolvidos.