Excedentes do concurso da PM comemoram notícia de nomeação

Talise Freitas

Os mil excedentes aprovados no último concurso público de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, realizado em 2014, comemoram a notícia, divulgada na tarde dessa sexta-feira, de que o governador Raimundo Colombo irá, enfim, nomeá-los.

"É uma decisão difícil, mas extremamente necessária. A arrecadação está em baixa e a gente estará assumindo uma nova despesa, porque o policial que se aposenta continua na folha de pagamento do Estado. Por outro lado, sei que, junto com os investimentos em tecnologia, aumentar o efetivo fortalece a segurança pública, um setor tão desafiador com indicadores de violência aumentando no país inteiro", argumenta o governador.

O governador salienta que o pedido foi de esforço coletivo para garantir o equilíbrio fiscal no Estado e a proteção da sociedade. "As pessoas estão precisando mais de nós, não podemos fracassar. Precisamos ser ainda mais eficientes para promover as ações que vão dinamizar a nossa economia, cuidar de quem produz e proteger toda a sociedade", disse.

Se isso ocorrer logo, contando com o prazo do curso de formação, não está descartado que o novo efetivo poderá ser distribuído pelo estado ainda neste ano. Restam ainda duas etapas: o exame toxicológico e a investigação social, para ser dado início ao curso de formação, com previsão de duração de cerca de seis meses, com base no último realizado. Essa será a maior admissão nessa última década.

O aumento constante da criminalidade e o alto número de policiais militares que irão para a reserva remunerada (aposentadoria) foram determinantes para a decisão. O governador também já tornou público que fará concurso para novos bombeiros. A corporação também vem sofrendo com a falta de efetivo e quartéis estão na iminência de fechar caso não haja incremento.

Para o excedente de Criciúma, Max Izempom, este será um grande passo dado pelo governador na defesa do cidadão catarinense. "Houve um grande empenho por parte da comissão dos excedentes e de todos que puderam ajudar de alguma forma. A comissão se reuniu diversas vezes com lideranças políticas, estaduais e regionais, que também nos ajudaram muito para este chamado", relata.

"Tentamos demonstrar a viabilidade da nossa chamada, sendo que foi o concurso mais disputado dos últimos tempos e aprovado com notas muito altas, evidenciando a qualidade do efetivo que está por vir", aponta. Em entrevista ao Jornal A Tribuna, o secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, havia adiantado o chamamento dos excedentes para o início deste ano, explicando que eles têm que ser chamados até julho, quando vence o prazo, caso contrário, outro concurso teria que ser feito.

Conforme já divulgado pelo Governo do Estado, eles serão distribuídos pelos batalhões seguindo critérios técnicos e objetivos, que levam em conta os índices criminais da região, efetivo existente na unidade e a relação número de habitantes por policial militar, o que será definido só quando o curso será encerrado.

De 695 novos soldados formados em dezembro em todo Estado, 70 foram distribuídos para a 6ª Região de Polícia Militar, que engloba os 27 municípios da Amrec e da Amesc. Porém 40 foram designados para atuarem na Operação Veraneio na região de Laguna e Imbituba, sendo fixados no efetivo local somente no mês que vem, quando encerram os trabalhos da corporação no litoral.