Ex-donos de construtora são condenados 11 vezes por estelionato

Talise Freitas

Os ex-proprietários da extinta empresa FG Construtora, que tinha sede às margens da SC-445, no Bairro Vila Nova, em Içara, receberam sentença condenatória da Justiça. O titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, juiz Fernando Dal Bó Martins, condenou Rosinaldo Frank Guimarães e a esposa, Jucilene Brito da Silva Guimarães, a 11 anos de prisão cada, em regime fechado e por 11 vezes, pelo crime de estelionato, o que equivale a um ano por vítima do processo.

O casal, em julho de 2014, fugiu para Pernambuco, alegando que estava sofrendo ameaças. O homem segue no sistema prisional, já Jucilene conseguiu o direito de prisão domiciliar. O magistrado ainda aplicou multa de 110 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente em 2014, pouco mais de R$ 2 mil, como também à reparação dos danos causados às vítimas. Foram constatadas no processo 11 vítimas e um prejuízo totalizando quase R$ 120 mil.

A fraude foi matéria de capa da edição de 8 de agosto de 2014 do Jornal A Tribuna. Na época, um dos advogados das vítimas chegou a estimar um prejuízo de R$ 3 milhões, sendo que outros processos seguem tramitando, podendo resultar em novas sentenças. Há ações criminais em andamento em Criciúma e Araranguá.

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), durante os anos de 2013 e 2014, os réus, casados e, respectivamente, administrador e proprietária da empresa FG Construtora, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo de diversas vítimas da região, induzindo-as a erro mediante artifício, ardil e meio fraudulento. Segundo consta, os réus firmaram diversos contratos de prestação de serviços com clientes de Içara e região, com a falsa promessa de construir ou reformar residências. "Denota-se que, para a celebração dos contratos, solicitavam dinheiro às vítimas a título de entrada, contudo ocorrido esse primeiro pagamento, não cumpriam os objetos contratados", frisa a denúncia.

Consta ainda que, após obter valores de diversas vítimas, os réus se evadiram com o montante sem realizar os serviços contratados. Parte dos empreendimentos foi abandonada no curso e outra parte tampouco foi iniciada.

"Não há como falar sequer em má gestão, em desorganização financeira. Como gestores de patrimônio alheio, era dever legal dos réus manter a solidez da empresa e assumir obrigações dentro de sua capacidade de execução dos contratos. Pelo contrário, diante da sucessão de fatos semelhantes, ficou bem evidenciada a intenção dos réus de, deliberadamente, captar dinheiro dos clientes sem que tivessem reais condições de realizar as obras contratadas. A aplicação sucessiva do mesmo modus operandi bem demonstra que os réus desempenhavam sua atividade de forma fraudulenta, embolsando o dinheiro dos clientes ou desviando-o para finalidades diversas das contratadas", constatou o magistrado.