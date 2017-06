Estudantes são flagrados fumando maconha em banheiro de escolas

Talise Freitas

Duas ocorrências semelhantes no âmbito escolar foram registradas nessa sexta-feira em Criciúma. Dois estudantes, adolescentes, foram flagrados fumando maconha no banheiro de suas respectivas escolas.

Um dos casos foi registrado no Bairro Pinheirinho e outro, no Bairro Próspera.

Na quarta-feira, um acadêmico da sétima fase do curso de Direito foi barrado durante revista, no Fórum, para a sessão do Tribunal do Júri, portando uma porção de maconha. O entorpecente foi encontrado na pasta dele.