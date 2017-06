Estudante de Direito é apreendido com maconha no Fórum

Talise Freitas

Uma ocorrência bastante inusitada foi registrada na recepção do salão do Tribunal do Júri, do Fórum de Criciúma, na manhã de ontem, pouco depois das 9h. Em revista pessoal, o que é padrão de segurança, policiais militares encontraram com um acadêmico do curso de Direito, de 22 anos, um torrão de maconha. Ele iria assistir ao júri popular de um homicídio passional.

A droga, que, segundo a PM, tinha o tamanho de uma caixa de fósforo pequena, foi localizada na mochila do estudante. Contra ele, a PM confeccionou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas, para comparecimento em juízo.