Estelionatário é preso em Arroio do Silva

Talise Freitas

Luiz da Silva Oliveira, de 51 anos, foi capturado pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Araranguá, na tarde de ontem, em Balneário Arroio do Silva. O homem era foragido do Rio Grande do Sul (RS) pelo crime de estelionato, tendo quatro mandados de prisão ativos, sendo que um deles era de sentença-condenatória de dez anos de prisão.

Ele ainda tentou fugir de carro dos policiais, abandonou o veículo, correu, porém foi detido.