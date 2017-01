Estado deve receber verba federal para sistema carcerário

Secretaria de Estado de Comunicação - Secom

A secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina espera receber R$ 57 milhões do total de R$ 1,2 bilhão liberado pelo Governo Federal para que os estados invistam na construção de penitenciárias e na modernização do sistema penitenciário brasileiro, conforme anunciado pela equipe do Ministério da Justiça no fim do ano passado.

Segundo o secretário-adjunto da Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina, Leandro Lima, metade do valor a ser recebido será destinada para a construção de uma nova unidade prisional, prevista inicialmente para a região Norte do estado, e a outra metade será aplicada em equipamentos e na qualificação dos profissionais do setor.

A expectativa, ainda segundo Lima, é de que o valor total seja liberado na próxima segunda-feira.