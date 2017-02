Esquema de tráfico de droga sintética é desarticulado

Talise Freitas

A Polícia Militar de Içara desarticulou um esquema de venda de droga sintética, que, aliás, vem em ascensão na região. Ironicamente, foi descoberto um grupo no WhatsApp, para negociação do entorpecente, denominado de "@PROERD", que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, da PM. Seis jovens, com idades dentre 19 e 24 anos, foram abordados no Bairro Jardim Elizabete, conduzidos à delegacia, sendo que dois deles foram autuados em flagrante pelo crime.

A ocorrência deu início quando policiais militares foram verificar um veículo em atitude suspeita, um Fusca, que estaria cometendo furtos na região, e acabaram também abordando um Gol, que estava próximo. Outros militares foram deslocados para dar apoio na ocorrência.

Ao todo foram apreendidos 625 pontos de LSD e cerca de R$ 1,7 mil em notas de R$ 100 e R$ 50. Segundo a PM, foi informado que cada ponto de LSD foi comprado por R$ 50, sendo apreendido então em torno de R$ 30 mil da droga, que seria revendida em uma festa de música eletrônica em Nova Veneza, evento comumente frequentado por jovens de classe média e alta.