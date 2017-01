Escritório de advogada é alvo de atentado

Talise Freitas

A Polícia Civil investiga um atentado registrado contra o escritório da advogada, que também atua na área criminal, Bruna Costa, em Criciúma. Na noite de quarta-feira, o local, onde também é a residência da mãe da profissional, foi alvejado com três disparos de arma de fogo. A mulher ainda chegou a ver o atirador com a arma em punho, quando foi até a sacada. Os tiros, de pistola ponto 40, foram efetuados por um criminoso que fugiu em uma moto de cor escura. A advogada chegou a encontrar dois projéteis no local e entregou à polícia.

Uma guarnição da Polícia Militar, que fazia rondas na localidade, foi abordada pela própria vítima que chegava de viagem e não estava no local no momento dos disparos. A advogada também fez o registro de Boletim de Ocorrência na delegacia formalizando o fato à Polícia Civil, que já está em diligências com a equipe plantonista. A vítima acredita que o atentado tenha sido uma forma de intimidá-la na atuação de um processo criminal. O fato é acompanhado também pela OAB subseção Criciúma e a OAB estadual.

O escritório Costa Advocacia fica na Rua Imigrante Zanette, no Bairro Pinheirinho. Ações como esta, tendo como alvos advogados, são bastante raras na região, ao contrário quando envolve policiais.

Na semana passada, por exemplo, a residência de um sargento da PM, localizada no Bairro Vila Natureza, foi alvejada com cinco tiros. A ação seria represália a atuação constante da corporação no Bairro Cristo Redentor, localidade vizinha. Em ambas as ocorrências, apesar do grande susto, ninguém se feriu, e não está descartada a participação de facção criminosa nos casos.