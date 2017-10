Escolas municipais poderão participar do projeto Delegado de Polícia Mirim

Francine Ferreira

Todo aluno matriculado nos quintos anos do ensino fundamental das escolas municipais de Santa Catarina poderá se tornar um Delegado de Polícia Mirim. Isso será possível através do projeto de mesmo nome capitaneado pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado (Adepol/SC), que está começando a ser desenvolvido com objetivo de despertar nas crianças o senso de proteção e a importância de fazer o bem e também de explicar o papel da Polícia Civil e dos delegados.

O projeto consiste na visita monitorada de turmas à Delegacia Regional de Polícia, o órgão que orienta o trabalho das demais delegacias. Os alunos irão aprender sobre os princípios, métodos e objetivos do trabalho de policiais e delegados, com a exibição de um vídeo institucional e uma palestra educacional. “Importante frisar que os estudantes serão levados a locais que não oferecem nenhum risco à integridade. Queremos focar muito na conscientização do que é certo e errado”, argumenta o presidente da Adepol/SC, delegado Ulisses Gabriel.

O Delegado Anfitrião, preparado especialmente para a realização do projeto, abordará temas de cidadania e prática de boas ações para a sociedade; atitudes para garantir a segurança pessoal e comunitária; a importância da educação para o trabalho policial; as atribuições do delegado de polícia; e as crianças ainda poderão conhecer a estrutura da delegacia e as etapas da investigação policial. Ao final, todos os participantes ganharão um certificado de orientação e cumprimento da visita, além de um distintivo de delegado para brincar.

“Nós, da Adepol, temos como dever educar a população sobre o papel da Polícia Civil para a segurança e tranquilidade da população, e ter acesso às crianças é primordial, pois elas é que vão construir a sociedade do futuro. Queremos proporcionar uma experiência memorável e educativa e contribuir para a formação dessas crianças. O objetivo é que elas levem para suas vivências o aprendizado obtido no encontro”, destaca o delegado.

No Sul catarinense, os kits de certificados e distintivos de brinquedo que serão entregues aos estudantes devem chegar nos próximos dias. No entanto, visitas já podem começar a ser agendadas com a Adepol, pelo contato (48) 3028-8836, ou na Delegacia Regional de Criciúma, no (48) 3461-2400.