Equipe dá início às obras nas novas delegacias

Talise Freitas

Conforme prometido na semana passada ao delegado regional da AMREC, Juarez de Souza Medeiros, a equipe da CCA Construtora, vencedora da licitação, deu início ontem às obras no prédio do Iprev, na Rua Desembargador Pedro Silva, no Bairro Comerciário, em Criciúma.

A construtora irá realizar as adequações, onde será a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) e a Central de Plantão Policial (CPP), como construção de celas e repartições para deixar o local condizente com um prédio policial. A expectativa é de que as adequações sejam concluídas em dois meses.