Envolvidos em quadrilha que aterrorizava famílias em assaltos são condenados

Talise Freitas

Três envolvidos em uma quadrilha que assaltava residências na região, levando terror às vítimas, foram condenados na tarde de ontem pela juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma. Elienae Vargas Tartari recebeu pena de dez anos e oito meses de prisão pelos crimes de roubo triplamente qualificado (emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas), associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

O réu Antônio Adalberto Toretti foi condenado a 11 anos e 11 meses de prisão também por roubo triplamente qualificado e associação criminosa, pena maior devido à reincidência criminal. Já Jaison Zomer da Silva recebeu quatro anos e dois meses de reclusão por associação criminosa, receptação, posse de drogas e de munição, em regime semiaberto. A magistrada negou o direito de o trio recorrer em liberdade.

O crime é referente a um assalto em uma residência onde uma família foi feita refém na noite de 12 de abril do ano passado, no Bairro São Roque. As vítimas foram amarradas, obrigadas a ficarem de bruços no chão e ainda tiveram uma toalha de mesa colocada em suas cabeças. O bando, formado por Elienae, Antônio, e mais três criminosos, que não foram identificados, ficou em torno de uma hora dentro do local. Nesse ínterim, um deles, com o carro das vítimas, foi até a olaria do proprietário da casa, que fica ao lado, e também rendeu o homem e um funcionário, que foram levados até a residência junto as outras vítimas.

A quadrilha chegou ao local com o veículo Honda CR-V, levado dias antes de um roubo com o mesmo modo de ação em uma residência em Morro da Fumaça. Conforme os autos, enquanto um dos criminosos aguardava do lado de fora, efetuando a vigilância e garantindo a fuga, os outros quatro, encapuzados e vestindo roupas escuras, adentraram na moradia e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, renderam e mantiveram em seu poder a dona da casa, o filho e a namorada dele.

Eles ainda consumiram cervejas no local, reviraram toda a residência e roubaram diversos objetos, como dois televisores, três celulares, aproximadamente R$ 12 mil em espécie, joias, dentre outros produtos, além do veículo Honda Civic, deixando o local, não sem antes remover o aparelho receptor das imagens das câmeras de vigilância. A família, devido ao trauma, mudou de endereço após o crime. A dona da casa chegou a receber tratamento psicológico e psiquiátrico e fazer uso de medicação.

Interceptações

telefônicas

Por conta de uma investigação já em andamento, encabeçada pelas Divisões de Investigações Criminais (DICs) de Criciúma e Araranguá, realizada também pelas Polícias Civis das comarcas de Içara e Jaguaruna, o grupo já vinha sendo monitorado e interceptado por ligações telefônicas. Na noite do crime, uma operação foi montada, com apoio da Polícia Militar, e resultou na captura do trio durante a madrugada. Houve perseguição e troca de tiros assim que os veículos foram avistados pelos policiais deixando o local, porém sem prisão imediata.

Em seguida, a polícia acabou se deparando com o veículo utilizado no roubo, o Honda CR-V, abandonado às margens da rodovia, entre os municípios de Içara e Criciúma, no Bairro São João, constatando que os ocupantes haviam se evadido a pé, levando os objetos roubados.

Com a informação do envolvimento de Jaison com o grupo de assaltantes e sabendo onde ele morava, policiais civis foram até o Bairro Pedreiras, em Balneário Rincão, onde localizaram e apreenderam o veículo Honda Civic, recém roubado, objetos de origem criminosa, uma balança de precisão, porções de maconha e munições.

Elienae foi flagrado quando chegava em casa no Bairro Quarta Linha. No bolso da bermuda dele, os policiais encontraram munições e cerca de R$ 3 mil em espécie, quantia também recém roubada. Na residência dele foram apreendidos diversos objetos furtados de outra ação criminosa, uma espingarda e munições. Já Antônio foi interceptado pela Polícia Militar, que realizava rondas pela Rodovia Alexandre Lodeti, próximo ao Sest/Senat, por volta das 4h. O carro roubado, dentre outros objetos levados no assalto, foram encontrados não muito longe de onde ele estava. A polícia ainda confirmou que ele havia ligado para os comparsas, possivelmente para ser resgatado.

Envolvidos em mais seis crimes

O bando, conforme os autos, é envolvido em pelo menos seis roubos, todos dupla ou triplamente qualificados, a residências de Braço do Norte, Jaguaruna, Maracajá, Sangão, Morro da Fumaça e Pedras Grandes. Todos com o uso de violência, quando as vítimas eram mantidas reféns, amarradas, trancadas em cômodos, enquanto eles reviravam todo imóvel, comiam, bebiam e fugiam levando dezenas de pertences e o carro das vítimas. Em um dos crimes em Maracajá, um dos envolvidos na quadrilha chegou a simular um disparo contra a cabeça de uma vítima com uma arma descarregada e depois colocou uma munição intacta em seu ouvido.

Em 26 de outubro do ano passado, Elienae foi condenado a sete anos de prisão pela juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal, por um roubo, com os mesmos moldes, contra uma residência no Bairro Quarta Linha. Ele é apontado como autor dos disparos, efetuados na menoridade, que vitimaram o sargento Sérgio Crispim de Souza, de 48 anos, em um assalto a malote em fevereiro do ano passado, na frente da agência do Bradesco, no Bairro Pinheirinho.