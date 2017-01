Envolvido em assalto que resultou em PM ferido tem habeas corpus negado

Talise Freitas

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) negou habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa do réu Anderson Venâncio da Rosa, de 27 anos, para que ele pudesse recorrer em liberdade até ser julgado pelo Tribunal do Júri. Anderson é um dos três adultos envolvidos no assalto, em fevereiro do ano passado, ao malote de um supermercado, em frente à agência do Bradesco, no Bairro Pinheirinho, em Criciúma. Na ação, o agora sargento da PM, cabo na época, Sérgio Crispim de Souza, de 48 anos, foi alvejado com cinco tiros, pelas costas, quando, de folga, mas como segurança particular, fazia a escolta do montante de R$ 126 mil que seria depositado no banco. Além disso, a pistola dele, pertencente à corporação, também foi roubada.

Com o pedido negado, o réu segue aguardando o julgamento recluso no Presídio Santa Augusta. Anderson responde por roubo majorado (pelo emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas) e corrupção de menores. Mesmo assim, apesar de não ser réu no crime contra a vida, ele também deverá ser julgado pelo júri popular, conforme decisão no mês passado da juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal.

Já Erickson França, de 19 anos, e Luan Rupp, de 25 anos, são réus pelo homicídio qualificado tentado (pelo fato de a vítima ser policial); receptação; por agirem em posse de um carro furtado; roubo majorado tendo como vítima o funcionário do estabelecimento comercial que também foi rendido e corrupção de menores, haja vista o envolvimento de um adolescente de 17 anos na época, apontado como autor dos disparos a mando de Erickson.

O Ministério Público (MP) ofereceu denúncia por homicídio tentado, pois entendeu que, o sargento foi alvejado por ter sido reconhecido como sendo um policial militar, já que o roubo já havia sido consumado. Conforme a denúncia do MP, enquanto Erickson, Luan e o adolescente cometiam o crime, Anderson os aguardava para dar continuidade à fuga, com o veículo Corsa Sedan, de sua propriedade. O trio abandonou o veículo Saveiro, que era furtado, no Bairro Santa Augusta fugindo com o comparsa em seguida.

Conforme os autos, a defesa de Anderson, argumentou que os fundamentos utilizados pela magistrada para manter a prisão preventiva do pronunciado são genéricos, indicando ainda que o paciente é primário, tem ocupação lícita, além de possuir família e residência fixa.

Necessidade

de acautelar

"Os agentes demonstraram periculosidade concreta e o crime em tela causou repercussão e comoção social. Foi um dos crimes de maior repercussão em Criciúma nos últimos tempos, que por muito pouco não levou a óbito um policial militar, alvejado covardemente na ação criminosa, sem que tivesse a vítima esboçado qualquer reação, já que estava trabalhando à paisana, como segurança privado em seu horário de folga", anotou o desembargador substituto em regime de plantão, Gerson Cherem II.

"O fato de ter sido denunciado apenas pela prática do crime de roubo, a toda evidência teve participação decisiva na empreitada criminosa a fim de dar fuga aos comparsas, tratando-se igualmente de conduta de gravidade ímpar e que gerou calorosa repercussão na comunidade criciumense, restando ainda presente a necessidade de acautelar a ordem pública em razão do reflexo negativo da infração na sociedade", finaliza o desembargador.