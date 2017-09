Entidades se mobilizam por novas viaturas para a Polícia Militar

Francine Ferreira

Uma mobilização de entidades públicas e privadas de Forquilhinha, juntamente com a Polícia Militar, vai possibilitar que sejam adquiridas duas novas viaturas para o patrulhamento do município. Conforme o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar e consequentemente de Forquilhinha, capitão Giovani Constanza, a parceria vem sendo discutida há meses e, agora, começa a efetivamente sair do papel.

Mostraram-se dispostos a contribuir com a iniciativa da Polícia Militar os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Forquilhinha, bem como a Cooperativa Pioneira de Eletrificação (Coopera) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

“Em 2014 nossa frota foi renovada, mas a vida útil de uma viatura costuma ser de dois anos, por conta do tanto que é usada. Nossa estimativa é de que, a cada ano de manutenção, é possível comprar uma nova viatura. Nesta linha, já temos quatro veículos que precisariam ser trocados. A ideia é descarregar duas viaturas deste montante e trocá-las por novas, que passariam a ser utilizadas no sistema operacional, ou seja, nos trabalhos de rádio patrulha nas ruas”, explica o comandante.

Segundo Constanza, em um primeiro momento, a Polícia Militar de Forquilhinha conseguiu guardar R$ 30 mil de seus recursos próprios. Além disso, através de verbas de ações penais e por intermédio do Ministério Público, o Judiciário contribuirá com R$ 23 mil. A Administração Municipal entrará com um montante de R$ 20 mil, assim como a Coopera, que dará outros R$ 20 mil. E, por fim, a CDL ficou sabendo da união de forças e decidiu contribuir com mais R$ 5 mil.

“Com esses recursos já conseguimos somar uma quantia de R$ 98 mil. Um automóvel bom para ser adaptado para uma viatura, atualmente, custa em torno de R$ 60 a R$ 80 mil. Com isso, já conseguiríamos adquirir um novo veículo até o fim do ano e um segundo em 2018, quando virá mais a contribuição da Câmara de Vereadores, que também já se comprometeu”, completa.

Para a PM, uma ação louvável

O capitão ainda reforça que ficou surpreso com tamanha ajuda das entidades municipais. Segundo ele, essa contribuição mútua é algo bastante incomum de ser visto. “Todos estão passando por dificuldades financeiras, mas mesmo assim demonstraram esse envolvimento e vontade em contribuir para o setor da segurança pública. Sabemos que o Governo do Estado deveria fornecer esses equipamentos, mas ver o envolvimento das lideranças da cidade é louvável. Até porque essas novas viaturas vão ser utilizadas exclusivamente no município, o que, consequentemente, vai refletir em um maior combate à criminalidade de Forquilhinha”, conclui.