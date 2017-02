Engavetamento envolve quatro veículos e dois ficam feridos

Talise Freitas

Duas carretas, um caminhão e um carro se envolveram em uma colisão traseira na manhã de ontem, no sentido Sul do km 378 da BR-101, em Içara. O engavetamento chegou a deixar o trânsito lento na rodovia federal. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tubarão também atendeu a ocorrência.

Os condutores dos veículos de grande porte não se feriram. Somente dois dos cinco ocupantes do Palio Weekend, com placas de Quarai (RS), tiveram ferimentos leves, sendo encaminhados pelos bombeiros ao Hospital São Donato, no município.

À tarde o trânsito já estava normalizado.