Empresário é indiciado por mais três crimes

Talise Freitas

Mais um trâmite envolvendo crime sexual na esfera da Polícia Civil foi concluído contra o empresário criciumense Marcos Claiton Machado, de 38 anos. Conforme o delegado Rafael Iasco, de Içara, Machado foi indiciado por estupro, sequestro e porte de arma. A vítima foi uma adolescente de 15 anos do Balneário Rincão, rendida, abusada sexualmente, fotografada e ameaçada em 4 de agosto deste ano. Além disso, a autoridade policial também solicitou a prisão preventiva do acusado. A documentação já foi encaminhada ao Fórum da Comarca de Içara para análise e possível denúncia da 2ª Promotoria de Justiça.

Apesar deste indiciamento e do inquérito policial em tese concluído, o delegado aguarda ainda o resultado da perícia feita na residência de veraneio do acusado no Balneário Rincão, para onde ele levou pelo menos esta vítima e uma menina de 11 anos de Cocal do Sul, uma semana depois, no dia 11 de agosto. Foram apreendidos fios de cabelo no local e coletado sangue, encontrado em um lençol. Machado já é réu por duas vezes, quando o Poder Judiciário aceita a denúncia do Ministério Público (MP) baseada pelo inquérito policial, pelo crime cometido contra a menina de Cocal, como também pelo estupro de uma adolescente, também de 15 anos, no Bairro Boa Vista, em Içara, no ano passado. Ele também já foi reconhecido pelo rapto de uma menina de dez anos, em maio, no Bairro Jardim Elizabete, em Içara.

A vítima o reconheceu como autor do crime por meio de fotografia. Ela foi levada até um imóvel e fotografada nua. A Polícia Civil aguarda os laudos para saber se houve algum contato sexual contra a vítima, que foi ameaçada de morte por ele caso contasse o que tinha acontecido a alguém, para constatar o crime de estupro de vulnerável. Em posse de arma de fogo e de um veículo Malibu, ele chegava às vítimas e as levava para um local fechado, nos dois últimos casos, a residência no Balneário Rincão, onde cometia os abusos e as fotografava. Elas ainda eram amordaças com fitas adesivas, ameaçadas de morte e deixadas perto de casa.

Condição judicial

Réu - (estupro) vítima: adolescente de 15 anos de Içara

Réu - (estupro de vulnerável; devido à vítima ser menor de 14 anos; porte de arma e falsa comunicação de crime) - vítima: menina de 11 de Cocal do Sul

Indiciado (estupro, sequestro e porte de arma) - vítima: adolescente de 15 anos de Balneário Rincão

Em investigação - três vítimas: ao menos duas delas também do Balneário Rincão, além de uma menina de dez anos raptada em maio em Içara, sendo que o inquérito está no aguardo de laudos periciais para finalização