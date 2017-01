Empresário é condenado a dez anos por estupro

Talise Freitas

O titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, juiz Fernando Dal Bó Martins, condenou o empresário Marcos Claiton Machado, de 38 anos, a dez anos e oito meses de prisão pelo estupro de uma adolescente, na época com 15 anos. O crime ocorreu em 2015, no Bairro Boa Vista, em Içara. O réu pode recorrer da decisão e segue recluso no Presídio Santa Augusta desde 12 de agosto do ano passado, quando foi preso pela Polícia Civil por outro crime sexual. Esta foi a primeira condenação de Machado, já que ele ainda é réu por mais dois estupros.

Um deles é de vulnerável, tendo como vítima uma menina de 11 anos de Cocal do Sul, crime cometido em 11 de agosto do ano passado, que pode chegar a 15 anos de reclusão pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos. O outro tem como vítima uma adolescente de 15 anos, de Balneário Rincão, estuprada exatamente uma semana antes da vítima sul-cocalense. Nesses dois casos, as vítimas foram levadas para a casa do acusado no Rincão, onde ocorreram os crimes. Além da ameaça com arma de fogo e de que "as mataria, ou mesmo alguém da família, caso contassem a alguém", as vítimas ainda eram vendadas, amordaças e fotografadas nuas.

Negou em

interrogatório

Em novembro, ele passou pela primeira audiência de instrução e julgamento, que foi deste caso da sentença, e, interrogado, chegou a confessar que manteve relações sexuais com a vítima, mas de forma consensual, o que não convenceu o magistrado. A denúncia do Ministério Público (MP) aponta que a garota foi abordada pelo acusado, que estava em posse de uma arma de fogo, obrigada a manter relações sexuais com ele e ainda ser fotografada nua. A investigação chegou a ser arquivada pela Polícia Civil na época, por ausência de suspeitos, porém, com a prisão do acusado em 12 de agosto, pelo estupro da menina de 11 anos de Cocal do Sul, a vítima acabou reconhecendo Machado, além do carro e da arma, apreendidos na casa dele, no Bairro Pio Corrêa, área nobre de Criciúma.

Interrogado no Presídio Santa Augusta poucos dias após a prisão, ele adquiriu o direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo. Para a peça acusatória do processo, o promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, da 2ª Promotoria de Justiça, a audiência de instrução e julgamento foi bastante produtiva, sendo reforçadas as provas acusatórias, bastante embasadas, segundo ele. "Graças ao trabalho bem desenvolvido da Polícia Civil com um conjunto probatório bastante contundente", caracterizou o promotor em entrevista após a audiência.