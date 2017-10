Empresário de Urussanga preso temporariamente é liberado

Francine Ferreira

Foi liberado pela Polícia Civil de Curitiba, após cumprimento do mandado de prisão temporária de cinco dias, o empresário de Urussanga preso na última semana, acusado de fazer parte, como receptador, de um grupo investigado por furtar insumos para produção de materiais plásticos. Conforme as investigações, em apenas uma empresa que atua no Paraná e em Santa Catarina, os furtos somam R$ 2,4 milhões. De acordo com o advogado de defesa, Alessandro Damiani, o empresário responderá em liberdade, provavelmente pelo crime de receptação.

A investigação é da Delegacia de Furtos e Roubos (DRF) da Polícia Civil de Curitiba.