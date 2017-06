Empresário de Urussanga é sequestrado no RS

Talise Freitas - Com informações do G1 RS

Um empresário de Urussanga, de 30 anos, foi libertado, sem ferimentos, após ter sido sequestrado em Porto Alegre (RS), na última sexta-feira. As informações foram divulgadas somente nesta semana para não prejudicar a investigação. Três criminosos foram presos e um quarto, que já foi identificado, está foragido. As informações são do portal de notícias G1 do Rio Grande do Sul.

A vítima foi atraída à capital gaúcha por um anúncio de venda de carga de alumínio em um site, oferta armada pelos criminosos para uma emboscada. O empresário foi rendido em um supermercado e levado em seguida por dois sequestradores para um cativeiro naquela mesma região.

Sob ameaça, a vítima foi obrigada a realizar transferências bancárias para o grupo que se concretizaram ontem, mas foram frustradas pela polícia.