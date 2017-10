Empresário de Urussanga é preso em operação da Polícia Civil de Curitiba

(Foto: Polícia Civil do Paraná)

Um empresário de Urussanga foi preso ontem em uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos (DRF) da Polícia Civil de Curitiba, suspeito de integrar um grupo investigado por furtar insumos para produção de materiais plásticos. Conforme as investigações, em apenas uma empresa que atua no Paraná e em Santa Catarina, os furtos somam R$ 2,4 milhões.

Além da prisão no sul catarinense, outras quatro pessoas foram detidas na Região Metropolitana da capital do Paraná, três foram conduzidas coercitivamente à DRF e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Duas pessoas estão foragidas e são procuradas pelas forças de segurança. Durante os cumprimentos foram apreendidos, ainda, um caminhão e um carro, e bloqueadas sete contas bancárias.

De acordo com o delegado-adjunto da DFR, Emmanoel Aschidamini David, parte da associação criminosa era formada por funcionários de uma empresa de materiais plásticos da cidade de Piraquara, no Paraná. “Alguns funcionários se aproveitaram de cargos de confiança para retirar mais de mil quilos de material de polietileno da fábrica da empresa”, explica o delegado completando que, geralmente, "o furto era realizado durante o turno da madrugada para não levantar suspeitas da diretoria".

Segundo o delegado, a hipótese de que poderiam estar havendo furtos foi levantada depois que um dos funcionários constatou diferenças entre o volume de insumos adquiridos e o volume produzido conforme as notas fiscais emitidas. “Num primeiro momento, em apenas dois dias no mês de março, esse mesmo funcionário notou a falta de 16 toneladas de material, avaliadas em R$ 140 mil”, revela.

Ao conferir as notas fiscais de saída, entretanto, o funcionário, um dos responsáveis pela área de logística da empresa, não encontrou alterações. Após mensurar um histórico do levantamento da matéria prima, num período compreendido entre março de 2015 até março de 2017, o mesmo funcionário verificou a falta de mais de 500 toneladas de material. Somente nos meses de setembro de outubro de 2016, foi constatada uma diferença de 25 toneladas, o que corresponde a uma carreta fechada do material. “As divergências por mês eram de quinze a vinte toneladas, o que gerava um prejuízo de R$200 mil por mês”, avalia o delegado.

Após colher o depoimento de diversas testemunhas, a DFR passou a mapear os integrantes da quadrilha e monitorar a forma com que os criminosos agiam. Após seis meses de investigações, foi constatado que a quadrilha cometeu crimes de furto mediante fraude, falsificação de documentos públicos e particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Os trabalhos de investigação devem continuar, segundo o delegado-titular da DFR Matheus Laiola, pois há suspeita de que a quadrilha tenha furtado materiais de outras empresas, inclusive de outros estados. Os presos responderão pelos crimes de furto mediante fraude, falsificação de documentos públicos e particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.