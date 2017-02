Embriagado, motorista para o carro no meio da via e é detido

Talise Freitas

Um jovem de 19 anos foi preso por dirigir embriagado na madrugada de ontem, na Rua Léo Lombardi, no Bairro Pio Corrêa, em Criciúma. A Polícia Militar foi acionada por um dos vigias do bairro que avistou um carro suspeito trafegando, mas que de repente parou no meio da rua. Quando os policiais chegaram encontraram o condutor desacordado, que só despertou após ser chamado por diversas vezes.

Assim que desceu do carro, os militares verificaram que ele estava com características de embriaguez, se desequilibrando, desorientado, lento e com hálito alcoólico, e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Encaminhado à delegacia, o médico perito do Instituto Geral de Perícias (IGP) atestou a embriaguez. Ainda foi encontrada uma pequena porção de maconha no porta-luvas do veículo.