Embriagado, motorista bate em portão do quartel da PM

Talise Freitas

O condutor de um veículo Gol, embriagado, perdeu o controle da direção no momento em que realizava uma manobra de marcha a ré e bateu no portão do quartel da Polícia Militar de Lauro Müller, que ficou danificado, na madrugada de ontem.

A PM, após realizar o teste do bafômetro, constatou a embriaguez. O condutor ainda estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o prazo vencido. O homem foi encaminhado à delegacia.