Embriagado, jovem que virou a noite em festa colide em muro

Talise Freitas

Um rapaz de 20 anos foi preso no fim da manhã de ontem, no Bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá, após, embriagado, perder o controle do carro e colidir contra o muro de uma residência. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o jovem não era habilitado e estava em visível estado de embriaguez, o que foi confirmado após a realização do teste do bafômetro.

Conforme relato do proprietário do veículo aos policiais, ele e o condutor estavam em uma festa desde a noite anterior, onde ingeriram bebidas alcoólicas, e, em um determinado momento, seu amigo pegou o carro e saiu para comprar gelo.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.