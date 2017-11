Francine Ferreira

Uma embarcação de pequeno porte naufragou no Balneário Arroio do Silva neste fim de semana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou à beira mar da Praia da Meta, encontrou todos os tripulantes na faixa de areia, sem ferimentos. O barco ainda estava na água, mas já próximo à costa, atado a um automóvel que o tracionava para fora do mar.