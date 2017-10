Em regressão de pena, estuprador retorna à prisão

Francine Ferreira

Por deixar de cumprir as medidas básicas para o andamento da progressão de pena, um homem de 34 anos, condenado por estupro, foi novamente preso, ontem, no Bairro Vila São Jorge, em Siderópolis, após decisão do Juízo da Cara de Execuções Penais de Criciúma. Segundo a Polícia Militar, a guarnição efetuou a abordagem de uma motocicleta, e em consulta ao nome do caroneiro, C M de 34 anos, constatou que, contra ele, havia um mandado de prisão ativo. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Presídio Santa Augusta.