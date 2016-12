Em pente-fino no Santa Augusta, são recolhidas cartas e fumos de corda

Talise Freitas

Em revista pente-fino na Galeria D do Presídio Santa Augusta, na manhã de ontem, envolvendo 40 agentes penitenciários, foram recolhidas cartas de conteúdo duvidoso, que serão detalhadamente analisadas pelo Serviço de Inteligência, e fumos de corda, que são proibidos no cárcere. "A ação tem o objetivo de inibir a prática de atos ilícitos no interior da unidade, especialmente na época de fim de ano, a qual costuma ser mais sensível no que tange à segurança", explica o gerente do presídio, Felipe Alves Goulart.

Conforme ele, há cerca de 30 dias não há apreensões de celulares e armas artesanais na unidade prisional. "Isso é consequência de uma soma de atividades que vêm sendo feitas, seja na melhora nas revistas aos visitantes, nas revistas diárias dentro das celas, em revistar o preso na entrada e saída das celas também, realizar trabalhos preventivos, e a punição, quando encontrado algum objeto ilícito, com a resposta jurídica, o que acaba inibindo", enumera.