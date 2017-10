Em outubro, crimes de repercussão terão encaminhamentos importantes

Francine Ferreira

Diversos crimes que tiveram intensa repercussão quando foram cometidos no sul catarinense passarão por fases importantes em seus respectivos processos neste mês de outubro, nas comarcas correspondentes. São Tribunais do Júri, julgamentos e audiências de Instrução e Julgamento agendados para os próximos dias e semanas em Criciúma, Içara, Araranguá e Sombrio, por exemplo.

Hoje acontece o sorteio dos jurados para o Tribunal do Júri que julgará a mulher denunciada pelo Ministério Público pelo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa à vítima) da própria filha recém-nascida, que foi congelada em um freezer. A audiência designada para sorteio dos 25 jurados acontecerá às 13h15min na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sombrio. Já a sessão de júri popular está agendada para o dia 27 deste mês, a partir das 10h, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum do município.

Logo depois, na próxima quarta-feira, acontecerá no Fórum da Comarca de Criciúma o julgamento do 1º feminicídio registrado no município na esfera judicial. No caso, o companheiro da vítima é acusado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. A denúncia relata que o réu teria agredido e empurrado a mulher de um automóvel em movimento enquanto trafegava pela Rodovia Leonardo Bialeck, no Bairro Linha Batista. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu quase um mês depois, no Hospital São José.

Já na próxima semana, no dia 18 de outubro, acontece a partir das 13h30min na 2ª Vara Criminal de Içara, a Audiência de Instrução e Julgamento do acusado de assassinar a idosa Ana Edwiges Colonetti, de 59 anos, no que acabou se tornando um latrocínio. No dia do crime, dois criminosos invadiram a residência da vítima, no Bairro Sanga Funda e, durante o assalto, a alvejaram com três disparos no tórax e um o ombro. A mulher morreu ainda no local, no braço de um dos três filhos, que mora próximo e chegou em seguida.

No mesmo dia 18 de outubro, mas a partir das 15h30min na 1ª Vara Criminal, em Araranguá, acontece a Audiência de Instrução e Julgamento do autor confesso do latrocínio que tirou a vida da jovem universitária Francine da Silva Peres, de 21 anos, no dia 16 de maio deste ano, em Balneário Arroio do Silva. No assalto, que resultou na morte da universitária, a vítima foi surpreendida pelo criminoso após sair do banho, quando se aprontava para ir à faculdade em Criciúma. Após esfaquear a jovem, ele roubou a pasta com materiais do curso, relógio, celular e um secador de cabelo.

Por fim, ainda em outubro, além da audiência sobre o latrocínio da jovem universitária, outra data para instrução e julgamento também foi designada para o mesmo indivíduo, desta vez pela tentativa de homicídio de um colega de cela nas dependências do Presídio Regional de Araranguá. Neste processo, dois detentos são réus por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A audiência, neste caso, acontece no dia 23 de outubro, a partir das 13h30min, também na 1ª Vara Criminal.