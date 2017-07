Em Orleans, menina desaparece e é encontrada com machucados

Francine Ferreira

A Polícia Civil de Orleans está investigando o desaparecimento de uma menina de 13 anos, que não retornou para a casa na última sexta-feira, no bairro Barro Vermelho, após ter saído da escola, às 17 horas. De acordo com o Portal Sul In Foco, mais tarde a adolescente foi encontrada por familiares, próxima a um prédio em construção no mesmo bairro, sem conseguir explicar o que aconteceu. A Polícia Civil afirmou que ela apresentava escoriações e estava com as vestes desarrumadas e sujas. Em seguida, foi encaminhada à Fundação Hospitalar Santa Otília, onde ficou em observação.

Ainda segundo o Sul In Foco, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e trabalha em diversas linhas de investigação. Este foi o segundo desaparecimento de adolescente registrado na última semana em Orleans.