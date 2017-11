Em Orleans, homem é preso por feminicídio

Francine Ferreira

A Polícia Civil de Braço do Norte prendeu, em Orleans, um homem de 29 anos pelo crime de feminicídio. Ele foi indiciado por ter assassinado a ex-mulher, de 26 anos, com três facadas na frente dos filhos de dois, oito e 11 anos. De acordo com a investigação, o indivíduo cometeu o crime durante uma discussão, por estar inconformado com a separação, e fugiu em seguida. As facadas acertaram o peito, as costas e o pescoço da vítima. Segundo o Código Penal, a pena para o crime de feminicídio pode variar de 15 a 30 anos de reclusão.