Em Meleiro, criminosos rendem família em assalto

Francine Ferreira

A Polícia Civil de Meleiro segue investigando o assalto realizado à residência de um empresário na madrugada de ontem, por cinco homens armados e encapuzados. Depois de render o vigia de um posto de combustíveis, os criminosos invadiram a casa do proprietário do estabelecimento, que fica anexa ao local, e renderam a família, roubando um cofre com uma quantia considerável de dinheiro em seu interior. O grupo fugiu em um automóvel Toyota Corolla, que foi encontrado pela Polícia Militar horas depois em Morro Grande. O veículo havia sido furtado em Morro da Fumaça.