Em meia hora, cinco pessoas são encaminhadas para a delegacia por tráfico de drogas

Lucas Renan Domingos

No fim da tarde de ontem, as guarnições da Polícia Militar (PM) conduziram cinco masculinos para a Delegacia de Polícia por tráfico de drogas. As ocorrências aconteceram nos Bairros Renascer e Santo André, em Criciúma, e no Bairro Cristo Rei, em Içara.

Por volta das 17h30min a PM realizava ronda pelo Bairro Renascer quando avistou um adolescente, de 17 anos, em atitude suspeita, que correu para o interior de uma residência ao ver a viatura. Os policiais realizaram a abordagem na casa e, com a ajuda de um cão farejador, foram encontradas 50 pedras de crack e um pote com mais 17 gramas da mesma substância.

No local, ainda foi encontrada uma pistola calibre .40, que havia sido furtado na residência de um policial, um pé de maconha e três rádios comunicadores. O adolescente e um homem de 28 anos, que estava dentro da residência foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP).

Já perto das 18h, PMs de Içara realizavam rondas pelo Bairro Cristo Rei e avistaram um homem, de 25 anos, próximo a uma casa conhecida como ponto de tráfico de drogas. Ao ver os policiais, o jovem correu para os fundos da residência, tentando dispensar alguns invólucros plásticos, contento 38g de cocaína e 52g de crack. Diante dos fatos, ele foi abordado e encaminhado à DP de Içara.

Por último, também por volta das 18h, outra guarnição também realizava rondas no Bairro Santo André, em Criciúma, e avistou um jovem de 20 anos fumando maconha na porta da casa de outro jovem, de 18 anos. Ao verem os policiais se aproximando, os dois tentaram fugir, porém foram alcançados pelos policiais.

Em revista pessoal foi encontrada com os jovens uma porção de maconha, um cigarro da mesma droga e quantidade de dinheiro. Com o cão farejador os policiais localizaram na residência, 39 pedras de crack, em baixo de uma pia, e mais dois pés de maconha e um invólucro contendo três gramas de maconha no pátio da casa. Os masculinos foram conduzidos também foram conduzidos à DP.