Em episódio raro, 100% dos detentos voltam ao Santa Augusta

A saída temporária de fim de ano não registrou evasões. Ou seja, dos 99 detentos que receberam o benefício de sete dias de liberdade, todos retornaram ao Presídio Santa Augusta no prazo estipulado. Parte do grupo saiu na semana que antecede o Natal e o restante, na semana de ano-novo, com retorno na última sexta-feira. Com nove anos no sistema prisional, esta foi a primeira vez, pelo menos nesta quase uma década, que todos os reclusos retornaram de uma saída temporária de fim de ano, conforme o gerente do Santa Augusta, Felipe Alves Goulart.

Para ele, o retorno 100% dos apenados é graças a uma parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público (MP). Pouco mais de 20 detentos não receberam o benefício por estarem respondendo procedimento por indisciplina no ambiente carcerário. "Ou seja, se não tiveram disciplina sob a vigilância do sistema prisional, quem diria na rua, sem nenhuma vigilâcia. É uma consequência. Eles sabem que serão punidos, que responderão alguma sanção por parte da Justiça. Acredito que o retorno em sua totalidade esteja relacionado a conscientização de que não ficarão impunes", acredita o gerente.

O benefício de saída temporária, previsto na Lei de Execuções Penais, pode ser de até cinco vezes ao ano para apenados do regime semiaberto, com bom comportamento e que tenham cumprido um sexto da pena, no caso de primário, ou um quarto, se for reincidente. Apesar de ocorrer em outras datas do ano, a saída temporária, acaba chamando mais atenção no fim de ano.