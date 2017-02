Em depoimento, jovem confessa incêndio a ônibus em Criciúma

Talise Freitas

Alan Douglas de Assis Cipriano, de 20 anos, preso preventivamente na tarde do último sábado por ter incendiado um ônibus no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria, em Criciúma, na noite da quarta-feira da semana passada, prestou depoimento na tarde de ontem ao coordenador da Divisão de Investigação Criminal (DIC), delegado André Milanese. O acusado ingressou no Presídio Santa Augusta na segunda-feira e ontem foi levado pelos agentes da DIC até a delegacia, ouvido, sendo, em seguida, reconduzido à unidade prisional.

Conforme a autoridade policial, Alan confessou participação no crime. Disse que agiu com mais três rapazes, mas, como já era esperado, não delatou os comparsas. Tampouco disse a motivação. "Informou que foi usado como uma espécie de 'laranja', de última hora, e que recebeu crack para fazer isso. Disse ainda que, em um momento de descuido, não notou que já haviam colocado fogo e que teria se queimado por conta do vapor, mas os ferimentos graves provocados não condizem com essa versão", relata o delegado.

No depoimento, o acusado aparentou arrependimento. "Que agiu no impulso, sem pensar, e que não teria motivo para fazer isso. Mencionou ainda que a esposa está grávida. Ele já tem antecedentes criminais, inclusive ficou preso um ano e poderia ter contato com presidiários, mas vamos tentar descobrir outras informações, até porque nenhum outro atentado foi registrado no estado. Continuamos o trabalho para identificar os outros envolvidos como também esclarecer a motivação e obter as provas necessárias", ressalta Milanese.

Preso no

hospital

Alan, que está com queimaduras graves na região da cabeça e do braço, procurou a unidade hospitalar na tarde de sábado, quando a polícia foi comunicada e cumpriu o mandado de prisão preventiva já expedido pela Justiça contra ele. Internado, ficou sob escolta de agentes penitenciários. Na segunda-feira, ele recebeu alta e foi encaminhado ao presídio.

Conforme Milanese, ainda na sexta-feira, foi representada pela decretação da prisão temporária dele, tendo em vista que foi reconhecido por foto pelo motorista rendido no ônibus.

"Ele foi reconhecido como sendo um dos incendiários que portava arma de fogo, objeto que deixou cair dentro do ônibus no momento em que se queimou e que foi encontrado destruído pelo fogo. O pedido de prisão temporária ainda não havia sido analisado pela Vara Criminal, tendo o delegado plantonista, Rafael Iasco, reiterado o pedido de prisão, desta vez solicitando a preventiva, tendo em vista a confirmação do envolvimento de Alan no incêndio criminoso", explicou a autoridade policial.

Alan será indiciado pelos crimes de incêndio criminoso, atentado ao serviço de transporte público, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. Ele residia na rua onde ocorreu o incêndio.