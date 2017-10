Em Cocal do Sul, sorveteria é assaltada por jovem armado

Francine Ferreira

Um jovem armado assaltou uma sorveteria na tarde de ontem no Bairro Brasília, em Cocal do Sul. Segundo o Portal Sul In Foco, além do estabelecimento, o criminoso levou o dinheiro das bolsas de outras duas mulheres que estavam no local. Em seguida, policiais militares de Cocal do Sul e Urussanga foram acionados e se mobilizaram nas buscas para encontrar o criminoso. A Polícia Civil passa a investigar o caso.