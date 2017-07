Em baque ao tráfico de drogas, PM retira 131 quilos de maconha de circulação

Talise Freitas

A Polícia Militar de Criciúma protagonizou uma das maiores apreensões de droga nos últimos anos na cidade, na tarde de ontem. Em uma casa, na Rui Luiz Alves, no Bairro São Francisco, os militares encontraram 131 quilos de maconha, divididos em 119 tabletes.

Uma balança de precisão também foi apreendida. A PM chegou até o local após denúncias e encontrou a quantidade expressiva do entorpecente em um baú de madeira improvisado, na área de serviço, nos fundos da residência. Um casal foi preso em flagrante. A ocorrência mobilizou as guarnições Pós Crime, Agência de Inteligência (P2) e o Canil (K9).

Luciano Barros Machado Júnior, de 22 anos, foi abordado na frente de casa, arrumando o som do carro. Já mostrando nervosismo e trêmulo, ele foi informado da denúncia e autorizou a guarnição a entrar no local para constatá-la, o que foi confirmado.

Segundo o soldado Luiz Roberto, Luciano relatou que estava passando por necessidades financeiras e que adquiriu 170 quilos da droga há cerca de uma semana no Paraguai e que pagou R$ 23 mil pela maconha. Ele tinha passagens policiais somente por posse de drogas.

A companheira dele, Samara de Andrade Alves, de 18 anos, também foi encaminhada à Central de Plantão Policial (CPP). Ela informou aos policiais que desconhecia de tamanha quantidade do entorpecente e entregou aos militares 800 gramas da droga que estava escondida no armário, dizendo ter ciência somente desta quantia. A garota completou a maioridade faz pouco tempo.

Desesperado, o pai dela chegou à delegacia na noite de ontem ainda sem saber por qual motivo a filha teria sido presa. "Sou viúvo, criei ela e mais duas sozinho. Ela trabalha, é responsável, não faltou um dia ao serviço. Mas daí conheceu esse rapaz", disse o idoso de 71 anos, aos prantos, ainda desnorteado com a prisão da filha.

O casal, até o fechamento desta edição, seguia na CPP para os procedimentos com o delegado plantonista. Eles passarão por Audiência de Custódia no Fórum hoje à tarde.

Esta foi à maior apreensão de maconha realizada pela Polícia Militar neste ano e uma das maiores, ao menos nos últimos oito anos, na cidade. Em abril de 2014, policiais militares apreenderam 135 quilos da droga - não muito mais do que a de ontem -, no porta-malas de um veículo Celta, abandonado no pátio de uma cerâmica, no Bairro Quarta Linha.