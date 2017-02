Em atividade inédita, Canil da PM encerra treinamento com o Saer

Talise Freitas

Integrar as forças policiais capacitando o efetivo para cada vez mais dar uma melhor resposta à sociedade. Foi com esse objetivo que ao longo de duas semanas a tropa especializada da Polícia Militar, lotada na 2ª Companhia de Policiamento Tático (CPT) de Criciúma, passou por treinamentos com os policiais civis do Serviço Aeropolicial (Saer). A capacitação envolveu militares do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e encerrou nessa sexta-feira com o Canil (K9).

Conforme o comandante da CPT, capitão Mário Luiz Silva, a atividade dos cães com a aeronave foi inédita na região Sul. Aliás, o Canil, composto por oito militares capacitados para atuação com os animais, atende desde Passo de Torres até Imbituba. "No treinamento foi feita a ambientação com os cães, treinando-os para operar dentro da aeronave, para perder o medo e se ambientarem com o barulho e com o vento, típicos durante os deslocamentos. O K9 fica então capacitado para deslocar para locais distantes em ocorrências de grande vulto, assim como toda a tropa especializada", explica o comandante.

O capitão recorda uma ocorrência de roubo a banco em Praia Grande, no Extremo Sul, em que a atuação do cão foi essencial para localização dos criminosos. A cadela Meg, da raça pastor alemão, que integra o efetivo, por exemplo, é treinada para busca na mata. "Uma das atividades mais complexas e que exige um grau de excelência. Quando uma ocorrência demandar, por exemplo, do cão de faro para buscas, o efetivo estará pronto para atuar com a aeronave e chegará rapidamente ao local", expõe.

Além da raça pastor alemão, o Canil conta com as raças labrador, rottweiler e pastor belga de malinois, com atuação também em faro, guarda e proteção e em distúrbio civil, quando na ocorrência há grande concentração de pessoas ou mesmo motins em presídios, por exemplo.