Efetivo da Polícia Civil conta com nova delegada

A nova delegada titular Juliana Oss Dallagnol Menezes, de 34 anos, da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Lauro Müller, assumiu o cargo há pouco mais de um mês. A profissional, natural do Rio Grande do Sul (RS), atuou durante sete anos como policial civil, em Florianópolis. Neste novo desafio assumido, ela conta que a aproximação com os moradores do município é uma de suas prioridades.

"A Polícia Civil trabalha em prol da comunidade", destaca. Para isso, o objetivo é promover um projeto com crianças nas escolas. "No caso de jovens e adultos, procuramos fazer o melhor atendimento, da forma mais acolhedora. Porque a maioria das pessoas que vem nos procurar vêm na condição de vítima e para buscar ajuda. Então fizemos uma reunião e eu solicitei à equipe que fosse prestado o atendimento mais humanizado possível", disse.

Segundo ela, o trabalho do delegado, além da análise técnico-jurídica dos procedimentos, consiste também na gestão de pessoal e de material.

"Tudo isso demanda bastante tempo. Neste período em que estou aqui, analisei como tudo funciona e fiz algumas modificações que eu entendo que irão ajudar na agilidade dos trabalhos. Nosso intuito é servir a população e dar respostas mais rápidas", frisou.