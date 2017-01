Dupla rouba pagamento de funcionários de hotel

Talise Freitas

O filho do proprietário de um hotel, localizado na área central de Criciúma, foi assaltado por um criminoso armado no início da tarde de ontem, nas proximidades do empreendimento. A vítima voltava de uma agência bancária com um montante de R$ 20 mil, que recém havia sido sacado para pagamento dos funcionários. O valor estava em um envelope sob a camisa do rapaz e mesmo assim o assaltante exigiu o "dinheiro" que estava com ele, reforçando a tese de que o crime foi praticado mediante informações privilegiadas.

Enquanto o criminoso de arma em punho rendia a vítima, o comparsa aguardava na direção de uma moto escura para auxiliar na fuga. Os dois vestiam roupas pretas, usadas comumente por motoboys, e agiram com capacetes, obviamente para dificultar o reconhecimento. A ação foi gravada pelo sistema de videomonitoramento do próprio estabelecimento.

Cerca de 30 minutos depois do crime, a irmã do rapaz abordado recebeu ligações em seu celular com conversas estranhas entre duas pessoas, em tons de ameaça. O caso está sob investigação da Divisão de Furtos e Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC).