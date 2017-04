Dupla que assaltou lotérica em Turvo é presa no RS

Talise Freitas

Na noite de terça-feira a dupla que assaltou uma lotérica em Turvo, durante a tarde, levando em torno de R$ 3 mil, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul.

Os criminosos, de 23 e 33 anos, foram interceptados no momento em que aguardavam a cancela do pedágio de Osório com o veículo Astra usado no crime.

O dinheiro roubado foi recuperado. Em relação à arma, eles relataram tê-la dispensado pela janela na estrada. A dupla seguia para Canoas.