Dupla que abandonou carro com armamento e explosivos em Sombrio é morta em confronto

Talise Freitas

Os dois criminosos que abandonaram um veículo Citroen C4 no estacionamento do shopping Outlet Japonês, às margens da BR-101, em Sombrio, com armamento de guerra e explosivos, no mês passado, morreram em confronto com a Polícia Civil na madrugada dessa sexta-feira.

Durante uma operação da Divisão de Roubos e Antissequestro (Dras) da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (Deic) de Santa Catarina, em parceria com a Delegacia de Roubos da Deic do Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara (RS), a dupla efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais civis, que revidaram. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital.

Jonas Natálio Buena Correa, de 27, e Vades Adani Milani, de 37 anos, naturais das cidades de Seberi (RS) e São Luiz Gonzaga (RS), respectivamente, são apontados como sendo os líderes da organização criminosa que tentou assaltar a agência do Banco do Brasil de São João Batista, na Grande Florianópolis, no dia 11 de fevereiro, sendo também os idealizadores do crime. Naquele dia também houve confronto com a polícia, sendo três criminosos mortos e quatro presos. Um delegado e um agente ficaram feridos.

A dupla já possuía mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Na casa onde estava ainda foi apreendida uma espingarda calibre 12, além de munições. Jonas já tinha sido preso há dois anos por tráfico de drogas em São João Batista, quando fazia parte de um esquema que transportava entorpecentes do estado gaúcho para Santa Catarina. Eles também são suspeitos de ações criminosas em agências bancárias no RS, como na explosão do cofre de um pedágio, além de outros crimes em SC.

Outros envolvidos já foram identificados e as buscas continuam na tentativa de capturá-los. "Desde o dia da ocorrência em São João Batista, nossa equipe está focada integralmente na resolução desse caso. Nós não mediremos esforços até que todos os envolvidos sejam devidamente presos e responsabilizados perante a Justiça", ressaltou o delegado Raphael Souza Werling de Oliveira, que responde interinamente pela Dras da Deic.

O intercâmbio de informações entre policiais civis catarinenses e gaúchos também garantiu uma evolução rápida e constante das investigações.