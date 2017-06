Talise Freitas

Dois criminosos invadiram um galpão destinado a eventos, na noite de sábado, no Bairro Imigrantes, em Criciúma, e renderam as vítimas colocando-as no banheiro. Os assaltantes roubaram R$ 2,6 mil que estavam no caixa, uma TV 52 polegadas e um veículo L200 Triton, de cor prata, placas MMJ-3550 de Içara.

Um dos criminosos estava em posse de um rádio que copiava a frequência de comunicação interna da Polícia Militar.