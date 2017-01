Dupla envolvida em latrocínio é condenada

Talise Freitas

Após seis meses de um dos crimes que chocou Criciúma no ano passado, a juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, condenou os dois envolvidos no latrocínio do extrusor Gerci Luiz Maccari, de 57 anos, na tarde dessa sexta-feira. O homem foi morto em um assalto a veículo na noite de 17 de julho, um domingo, na Rua Domingos Bristot, no Centro.

Lucas Soares Fragoso, de 19 anos, foi condenado a 23 anos de prisão, em regime fechado, pelo roubo com morte e também por porte ilegal de arma de fogo, já que foi preso 14 horas após o crime, no Bairro Rio Bonito, em posse de um revólver calibre 38, o qual assumiu a propriedade. Apesar da apreensão, a perícia comprovou que a arma não foi a usada no assalto que resultou na morte do trabalhador. Já o réu Antônio Wanderley dos Santos Júnior, de 20 anos, foi condenado a 20 anos pelo latrocínio e absolvido do porte ilegal de arma. Eles não têm o direito de recorrer em liberdade.

A dupla segue no Presídio Santa Augusta e responde ainda a mais três processos criminais. Um deles referente a dois crimes: um assalto e uma tentativa de latrocínio seis dias antes ao roubo que matou Maccari, quando o vigilante de uma farmácia, no Bairro Próspera, foi alvejado a tiros. Outro é sobre também um assalto tendo como vítima um idoso de 75 anos que chegou a ser agredido. Eles ainda respondem por dano ao patrimônio público, por terem depredado a grade do presídio em uma tentativa de fuga.

Apesar de confessarem na prisão em flagrante o crime, na fase judicial ambos negaram qualquer tipo de participação, porém, os depoimentos, durante o interrogatório na audiência de instrução de julgamento, foram repletos de contradições. Antônio Wanderley chegou a dizer que comprou o veículo por R$ 500 de um conhecido no Bairro Renascer.

Na instrução processual foram ouvidas uma testemunha que parou ao lado do veículo recém-roubado da vítima em uma sinaleira e notou que o carro estava sujo de sangue, dois policiais militares e o primo de Lucas, um adolescente, que estava em casa quando ele foi preso.

Conforme os autos, a defesa de Lucas clamou pela absolvição do acusado alegando, em suma, a ausência de provas de autoria, em especial diante da suposta tortura empreendida pelos policiais no momento da prisão, e das conclusões dos laudos periciais. A defesa de Antônio Wanderley pugnou por sua absolvição quanto ao crime de latrocínio, tendo em vista, em síntese, a suposta tortura empreendida pelos agentes da lei quando de sua prisão, assim como a nulidade de seu interrogatório da fase policial, que deságuam na ausência de provas. Ao porte ilegal de arma de fogo, asseverou que a arma pertencia exclusivamente ao Lucas, inexistindo provas de coautoria.

Acusação de

tortura

"No ponto, essas lesões mínimas trazidas no laudo pericial nem de longe podem configurar tortura. Aliás, diante da envergadura da diligência, da longa perseguição e do desate do crime - crime no qual foi empregada violência (e muita - diga-se de passagem), inclusive com reação da vítima (segundo os réus - na fase policial), essas pequenas manchas podem, sim, ter sido decorrentes da execução do próprio delito e da fuga empreendida pelos réus, sem qualquer participação policial. Acusar os valorosos policiais de tortura, nesse caso, é atentar contra todo o sistema da Justiça, invertendo-se os papéis", anotou a magistrada.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), agora julgada procedente, a dupla abordou a vítima anunciando o assalto no momento em que Maccari adentrava no veículo, um Fiesta, que estava estacionado na via. Ele deixava o apartamento da namorada, na Rua Domingos Bristot, para seguir para casa, no Balneário Rincão. "Durante a execução, o denunciado Lucas, sob alegação de que a vítima Gerci teria reagido, desferiu um disparo que atingiu o tórax e a fez cair sentada no banco do automóvel, aparentemente desmaiada. Ato contínuo, quando Lucas tentava retirar Gerci do veículo, este esboçou movimentar-se, tendo aquele, então, novamente disparado a arma, atingindo a cabeça da vítima, que caiu ao chão, já fora do veículo", detalha o promotor Luiz Augusto Farias Nagel, na denúncia.

"De imediato, o denunciado Antônio Wanderley assumiu a direção do automóvel, e, a bordo deste, ele e Lucas, na posse dos objetos que estavam no interior (dois celulares e uma carteira), empreenderam fuga em direção ao Bairro Próspera, onde, após haverem desistido de encontrar novas vítimas, abandonaram o citado veículo. Na sequência, ambos retornaram, a pé, e ainda na posse conjunta da arma de fogo, para a residência comum de ambos, no qual tranquilamente dormiram", anotou o representante do MP. Em depoimento, a dupla alegou o cometimento deste e de outros crimes por estar passando dificuldades financeiras. Lucas chegou a dizer que veio armado para Criciúma com medo de ser assaltado.