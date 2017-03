Dupla é presa rebocando carretinha furtada

Talise Freitas

Dois criminosos, de 24 e 26 anos, ocupantes de um veículo Prêmio, com placas de Criciúma, foram presos em flagrante pela Polícia Militar, na área central de Nova Veneza, rebocando uma carretinha para transporte de animais, furtada na madrugada de ontem.

A dupla, já conhecida no meio policial, afirmou aos policiais que o veículo de pequeno porte, que estava sem a placa, seria de sua propriedade, porém, em consulta pela numeração do chassi foi constatado como sendo de uma mulher. A guarnição fez contato telefônico com a vítima que informou que a carretinha deveria estar em seu sítio.

Ela foi até a delegacia e reconheceu o objeto furtado.