Dupla é presa por tráfico de drogas pela DIC

Talise Freitas

Dois jovens foram presos em flagrante, na tarde de ontem, por tráfico de drogas pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma. Bruno da Silva dos Santos, conhecido pelo apelido de "Dois canos", de 21 anos, e Wesley Lopes Sebastião, de 18 anos, que já vinham sendo investigados, foram detidos em casa, no Bairro Vila Progresso, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidas 24 pedrinhas de crack e R$ 373.

Suspeito de

homicídio

"Bruno vem sendo investigado por ser suspeito de ter sido o mandante do homicídio de Adilson Alves dos Reis, 33 anos, morto a tiros no mesmo bairro no último dia 28, crime relacionado à dívida de drogas. Ele negou envolvimento no homicídio, mas a apreensão da droga e do dinheiro resultou em sua prisão em flagrante e de Wesley pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo os dois encaminhados ao presídio", explica a autoridade policial.