Dupla é presa em flagrante após assaltar fruteira

Talise Freitas

William Rocha Padilha, de 31 anos, natural de Criciúma, e Daniel Ferreira de Assis, de 18 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar após assaltarem uma fruteira no Bairro Divinéia, em Araranguá, na tarde dessa sexta-feira. Na ação, ambos agiram encapuzados e um deles estava armado com uma pistola quando renderam as vítimas no estabelecimento comercial.

O valor levado no roubo, cerca de R$ 150, foi recuperado com o detido criciumense, que já tem passagens policiais pelo mesmo crime.