Dupla é flagrada com carro furtado

Francine Ferreira

Na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Militar de Criciúma flagrou dois homens dentro de um automóvel VW/Gol, no Bairro Renascer. Em abordagem, nada de irregular foi constatado, mas os policiais estranharam o fato de o veículo ter sido ligado com uma chave de fenda, por estar sem a chave original. O condutor, de 27 anos, alegou que o carro pertencia à sua mãe. No entanto, a Central de Emergências obteve o número de telefone do proprietário através da placa do automóvel e entrou em contado para confirmar as informações. Na oportunidade, o dono do veículo relatou que havia deixado o carro no estacionamento de um posto de combustíveis para venda, e que ainda não havia sentido sua falta. Diante da situação de furto, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.