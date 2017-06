Dupla é condenada por violento assalto contra casal e filha

Talise Freitas

Dois assaltantes considerados de alta periculosidade, apontados como responsáveis por uma onda de assaltos a residências no ano passado, principalmente na região do Bairro Quarta Linha, em Criciúma, receberam mais uma condenação da Justiça.

Jaime de Sousa, vulgo Nei Floripa, e Luiz Gustavo de Souza Bony, vulgo Bony, foram condenados a sete anos e seis meses, e a seis anos e sete meses de prisão, respectivamente, por roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade.

A sentença foi proferida pela juíza Débora Driwin Rieger Zanini, da 2ª Vara Criminal. Conforme lembra a denúncia do Ministério Público (MP) com base no inquérito policial, o crime foi registrado na manhã de 18 de maio do ano passado, quando a dupla, e mais um terceiro envolvido que não foi identificado, foi até a residência de uma família, no Bairro Recanto Verde, e, ao invadir a garagem em posse de armas de fogo, rendeu o casal e a filha deles. A mulher chegou a ser golpeada com uma coronhada na cabeça.

As vítimas foram obrigadas a ficar em um quarto sendo vigiadas por um deles que exigia dinheiro a todo o momento, além de sofrerem tortura psicológica com diversos tipos de intimidações e ameaças.

Elas chegaram a atender o interfone e o telefone, com armas apontadas para cabeça, sendo forçadas a dizer que estava tudo bem. Em seguida, o casal foi amarrado e trancado no porta-malas do próprio veículo, uma camioneta Tracker, que estava na garagem.

Já a filha foi amarrada em seguida e também colocada no porta-malas, porém de um veículo Fox, que estava na garagem, de propriedade da mãe. Os criminosos chegaram a dizer que se não fosse entregue a quantia de R$ 40 mil, a qual acreditavam ter na casa e que não tinha, eles colocariam fogo no carro com a filha dentro. A jovem ficou traumatizada sendo submetida inclusive a tratamento psicológico e psiquiátrico e mudando de rotina.

Com as vítimas trancadas nos veículos, os assaltantes roubaram diversos objetos da casa, como joias, roupas, relógios, perfumes, celulares, notebook, uma maleta de ferramentas e videogame.

Depois de deixar o local com o Fox, onde a filha do casal estava presa, eles pararam nas proximidades, abandonaram o carro com a vítima dentro e fugiram em outro veículo que os aguardava. Em seguida ela conseguiu se soltar e pedir ajuda indo para casa, onde auxiliou os pais ainda presos no porta-malas.

Preso após

brigar com o irmão

Parte dos objetos roubados foi recuperada na casa de Bony, em agosto daquele ano, no Bairro Mina do Mato. A PM foi acionada até o local após uma briga envolvendo o condenado e o irmão e encontrou vários objetos levados de assaltos. Já Nei Floripa foi preso após assaltar um posto de combustíveis em Palhoça.

A dupla responde a outros processos e foi condenada recentemente por crimes semelhantes em distintas ações penais.

Em abril, Bony e a esposa foram condenados a 12 anos e seis meses por roubo triplamente majorado, corrupção de menores, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu em julho no Bairro Capão Bonito o qual uma família passou por momentos até humilhantes, sendo pisoteada, recebendo cuspes e diversas ameaças.

No mês passado, Nei Floripa, que se intitulava "157 nervoso", que é o artigo referente a roubo no Código Penal, foi condenado a 21 anos por um assalto no Bairro Quarta Linha, onde um idoso e o filho dele chegaram a ser baleados. O crime ocorreu em maio do ano passado, cinco dias antes do assalto a família no Bairro Recanto Verde.

LEIA TAMBÉM

Polícia Militar prende suspeito de integrar bando

Comparsa de Lacraia é preso em Palhoça

Bando que atuou em assaltos na região é indiciado pela DIC

Casal envolvido em assalto no qual família foi aterrorizada é condenado

Envolvido em assalto que resultou em pai e filho baleados é condenado a mais de 20 anos